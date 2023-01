Torino-Spezia 0-1 | il tabellino

NAPOLI - JUVENTUS 5 - 1 (venerdì) CREMONESE - MONZA 2 - 3 (sabato) LECCE - MILAN 2 - 2 (sabato) INTER - VERONA 1 - 0 (sabato) SASSUOLO - LAZIO 0 - 20 - 1 UDINESE - BOLOGNA 1 - 2 ...Dopo la bella vittoria in Coppa Italia col Milan a San Siro, ai supplementari, ilpaga forse la stanchezza e cade in casa con lo. Decisivo il rigore trasformato al 28' da Nzola dopo fallo di mano di Djidji. la partita Primo brivido al 24', col contropiede spezzino ...Clamorose sorprese negli anticipi pomeridiani di serie A. Spezia e Bologna hanno vinto fuori casa realizzando importanti vittorie in casa rispettivamente ...Allo Spezia basta un gol di Nzola su calcio di rigore per avere la meglio su un Toro spento e visibilmente provato dai 120' di San Siro. Partita poco brillante quella dei granata, spesso in ritardo su ...