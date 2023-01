Torino-Spezia 0-1 | Gotti | “Grande prestazione di squadra | partita preparata bene”

(Di domenica 15 gennaio 2023) Luca, tecnico dello, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sul campo delnel match valido per la 18^ giornata di Serie A: “Abbiamo preparato la gara sulle caratteristiche dei nostri avversari e l’abbiamo affrontata giocando alla pari con loro. Vittoria bellissima, ma ciò che conta è ladi. Siamo sempre più solidi e lottiamo molto di più“.ha poi elogiato Mbala Nzola, autore del gol vittoria: “E’ un ragazzo splendido e sensibile. Il cammino dell’anno scorso non gli era piaciuto, perciò è stato bravo a farne tesoro e a diventare questo Nzola. Lo stesso vale per Gyasi, peccato per la traversa che ha colpito“. SportFace.

Dopo la sconfitta del Torino con lo Spezia, Ivan Juric ha parlato a DAZN: "Ci è mancata la giusta energia per affrontare questa gara, loro sono una squadra tosta e quando non sei al massimo rischi. Temevo questa partita. Sapevo che loro sono una squadra tosta, che reggono con una grandissima gamba." Lo Spezia vince di misura con il Torino e sale a quota 18 punti, scavalcando il Sassuolo in classifica. Il Bologna vince in rimonta sul campo dell'Udinese e vola a 22 punti.