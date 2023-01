Torino-Spezia 0-1 | gol di Nzola su rigore

Leggi su italiasera

(Di domenica 15 gennaio 2023) (Adnkronos) – Vittoria importante nella corsa salvezza per loche si impone 1-0 in trasferta sul campo delnel match valido per la 18esima giornata della Serie A. La squadra di Gotti passa all’Olimpico grazie ad un calcio direalizzato al 28? del primo tempo da. Un successo meritato per i luguri contro unsottotono che non è riuscito ad imprimere ritmo al gioco e ad essere pericoloso dalle parti di Dragowski. Per lo, che aggancia la Salernitana al 15° posto con 18 punti, è il quinto risultato utile consecutivo. Per i granata, fermi a quota 23 in nona piazza, è la prima sconfitta del 2023 dopo i due pareggi contro Verona e Salernitana. L'articolo proviene da Italia Sera.