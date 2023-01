Torino | società al lavoro per Ilic e Hien | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ilvuole rinforzi dal mercato invernale e Vagnati starebbe lavorando al doppio colpo dall'Hellas Verona conIlvuole rinforzi dal mercato invernale e Vagnati starebbe lavorando al doppio colpo dall'Hellas Verona con. Per il serbo si conta di chiudere entro martedì con l'arrivo immediato in terra granata. Per il difensore svedese invece la situazione è l'acquisto e poi il prestito fino a giugno alla stessaveronese. Un doppio innesto importante per Juric, soprattutto per, cercato anche dalla Lazio in questi mesi. Lo scrive Gianluca Di Marzio.