Torino | si punta al gioiellino della B | è un ex Barcellona!

Il Sole 24 ORE

Due ore dopo la cattura all'aeroporto diRaisi sbarca Gian Carlo Caselli , il nuovo ... ci sono anche quattro o cinque alti ufficiali provenienti da. Che ci fanno a Palermo La notizia ...... quale ile il Lecce ieri sera, vengono fuori magagne peggiori. Il malcapitato Diaz Vine ... mezzao attaccante. A quel punto, però, il giocatore aveva speso il meglio delle sue energie. Al ... Torino punta sullo Student Housing per mettere a sistema le case sfitte Il tecnico della Primavera granata Giuseppe Scurto ha parlato ai microfoni del sito ufficiale granata dopo la bella vittoria dei suoi ragazzi contro la Sampdoria. Questo risultato ha proiettato ...Ancora una vittoria in trasferta per la Reale Mutua Torino che sbanca il PalaEnergica e supera Monferrato 66-74. Continua il momento positivo per De Vico e compagni che firmano la quinta ...