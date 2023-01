Calciomercato.com

Il tabellino di- Spezia 0 - 1 Gol: nel pt 28' Nzola (rig.)(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic Savic, Djidji,(1' st Rodriguez), Buongiorno, Singo (36' st Seck), Lukic (1' st Linetty),...IL TABELLINO(3 - 4 - 2 - 1): Milinkovic Savic; Djidji,, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Karamoh, ... Torino, Schuurs fuori al 45': Juric spiega il cambio. Ecco come sta Milinkovic-Savic: 6 Non ha fatto errori, salvo un’uscita non impeccabile e ha intuito il lato del tiro del rigore di Nzola, anche se non ci è arrivato. Ha bloccato in due tempi ...Al termine della sfida tra Torino e Spezia, valida per la 18^ giornata di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric, dopo aver parlato ai microfoni dei broadcaster, è intervenuto anche in conferenza stam ...