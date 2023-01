Torino | Juric | 'Stiamo giocando troppo Vi dico come sta Lukic | servirà il mercato'

Commenta per primo Dopo la sconfitta delcon lo Spezia, Ivanha parlato a DAZN. ' Ci è mancata la giusta energia per affrontare questa gara , loro sono una squadra tosta e quando non sei al massimo rischi. Temevo questa partita ,...Ivananalizza la sconfitta con lo Spezia: "Ci è mancata l'energia giusta per affrontare questa gara - dice ai microfoni di Dazn - . Sapevo che loro sono una squadra tosta, che reggono con una ...Ivan Juric, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, dopo la sconfitta contro lo Spezia: "Ci è mancata la giusta energia per affrontare bene la gara. Sapevamo che lo Spezia fo ...Dopo la sconfitta interna contro lo Spezia, il Torino cerca rinforzi, fin da subito, per rinforzare la propria rosa. In atto un doppio affare con il Verona. Ivan Ilic e Isak Hien sono state le ...