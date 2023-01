TOP10 SETTIMANA | LOLITA LOBOSCO LA PIÙ VISTA | POI CHE DIO CI AIUTI E C’È POSTA PER TE

(Di domenica 15 gennaio 2023) Nuovo appuntamento con, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata. Passiamo in rassegna lada domenica 8 a sabato 14 gennaio 2023. In vetta il ritorno dicon oltre 6 milioni di telespettatori. Segue un’altra certezza delle fiction: Che Dio ci. Al terzo posto troviamo C’èper Te e al quarto Milan-Torino. Posizione Rete Nome del programma Ascolto #1 Rai1 Le Indagini di6.070.000 #2 Rai1 Che Dio Ci5.280.000 #3 Canale 5 C’èper Te 4.895.000 #4 Canale 5 Milan-Torino 4.005.000 #5 Rai1 Il Nostro Generale (lu) 3.957.000 #6 Canale 5 Inter-Parma 3.815.000 #7 Rai1 The Voice ...

