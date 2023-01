Tommy Dali rompe il silenzio dopo la squalifica da Amici 22

Witty TV

Rudy Zerbi parla direttamente con, sottolineando come il filmato sia l'apice gravissimo di una condotta costantemente immatura e poco responsabile. Il prof annulla la sfida e chiede l'...In particolare sono stati messi in sfida immediata:, Valeria , Wax , NDG , Maddalena e Samu .è stato eliminato immediatamente per volere di Rudy Zerbi per via dei troppi ... Il caso notte di Capodanno Il destino di Tommy Dali 15 gennaio - Amici Clip | Witty TV Le prime parole dell'espulso da Amici 22 Tommy Dali. Ecco cosa ha scritto appena è andata in onda l'espulsione ...Amici 22, Tommy Dali torna sui social dopo essere stato eliminato in seguito al Capodanno gate: “Mi prendo le mie responsabilità e…”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.