Tommy Dali dice la sua dopo l’eliminazione ad Amici 22

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 15 gennaio 2023) Si è concluso all’improvviso il percorso diad22. Il cantante è stato costretto a lasciare la scuola di Maria De Filippi in seguito al caso Capodanno. I ragazzi sembrano aver compiuto un gesto gravissimo durante i festeggiamenti e la produzione non ha voluto soprassedere, ma soprattutto a non farlo è stato Rudy Zerbi che ha deciso di cacciare dal talent show uno dei talenti migliori del suo team. Dure le parole del professore nella puntata andata in onda quest’oggi: “È l’apice gravissimo di una condotta che va avanti in questo modo dall’inizio. Hai dimostrato immaturità e poca responsabilità. Purtroppo ogni volta che succede qualcosa qui dentro tu sei sempre coinvolto. Per questo motivo io propongodiretta senza passare per la sfida. Per me tu te ne vai adesso”. Leggi anche: Dove ...