Globalist.it

di Alessia de Antoniis Nastro d'Argento per Nostalgia di Mario Martone, al centro del piccolo spazio dell'Argot Studio, arrampicato su uno scranno, mascherato da uomo,legge quello che gli uomini vogliono sentire per considerarti uno di loro: "Una relazione per un'Accademia". Una metamorfosi di Kafka che vede la scimmia/Pietro il Rosso ...... senza limiti di ascolto Il catalogo include Contenuti esclusivi come i Leoni di Sicilia letto da Ninni Bruschetta, il Nome della rosa letto da, le grandi serie audio come The Sandman, ... Tommaso Ragno: dopo il Nastro d’Argento, Kafka all’Argot Studio Nastro d’Argento per Nostalgia di Mario Martone, al centro del piccolo spazio dell’Argot Studio, arrampicato su uno scranno, mascherato da uomo, Tommaso Ragno legge quello che gli uomini vogliono sent ...FOGGIA, 10/01/2023 - Annunciato per mesi come il “primo film sulla mafia del Gargano” è uscito prima nei cinema e poi su Paramount Plus ...