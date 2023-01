Todd Field | “Tom Cruise salvò il mio primo film dai tagli di Weinstein”

(Di domenica 15 gennaio 2023), regista del fenomeno Tàr, vincitore del Golden Globe per la miglior attrice protagonista in undrammatico a Cate Blanchett, ha svelato un curioso aneddoto riguardante il suoda regista, In the bedroom, del 2001; in un’intervista al mensile The New Yorker,ricorda infatti il prezioso aiuto ricevuto da Tomper “salvare” la pellicola dalle interferenze produttive di Harvey; il, infatti, dopo aver trionfato al SundanceFestival di quell’anno, era stato acquistato dalla Miramax, di proprietà di, allora noto nell’ambiente per la sua propensione a intervenire in modo pesante sul montaggio deidi cui acquistava i ...

BadTaste.it TV

Cate Blanchett, vincitrice solo pochi giorni fa del Golden Globe per la sua interpretazione in Tár , sarà presente insieme al registae la coprotagonista Nina Hoss a presentare l'anteprima ...Nove nomination a Everything Everywhere All At Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, a seguire sette candidature per Tàr di. Con cinque nomination a teste invece, ci sono anche Gli ... Todd Field rivela di essere al lavoro su un progetto con Adam Sandler Marin Alsop, la nota musicista e direttrice d’orchestra statunitense, non ha accolto a braccia aperte Tár, l’atteso ritorno di Todd Field quasi vent’anni dopo Little Children, con protagonista Cate ...Starfield arriverà entro la fine del 2023, scopri con noi tutte le informazioni sul prossimo gigantesco RPG di Bethesda ...