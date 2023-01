Titanic compie 25 anni | dove sono oggi gli attori non solo Kate e Leo

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il 9 febbraio il kolossal torna al cinema in versione rimasterizzata in 3D. Ma che fine ha fatto il cast?

Dire

Campione di incassi già nel 1997 quando arrivò al cinema per la prima volta,è diventato il campione d'incassi mondiale numero 1 di tutti i tempi ed è attualmente il terzo film di maggior ...25 anni ed è stata realizzata una nuova locandina del film ... ma qualcosa non torna! Il film diretto da James Cameron aveva debuttato in Italia il 16 gennaio 1998 (negli Stati Uniti a ... 'Titanic' compie 25 anni e torna al cinema Leonardo DiCaprio torna al cinema a bordo del Titanic e accanto a Kate Winslet per il 25° anniversario del kolossal di James Cameron. Dal 9 febbraio, infatti, il film dei record – 11 Premi Oscar vinti ...Titanic torna al cinema in Italia: ecco cosa sapere del capolavoro di James Cameron che ha fatto sognare il mondo. Mentre si preparano nuove spedizioni sul relitto, come annuncia OceanGate Expeditions ...