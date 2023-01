Tiro a volo | Coppa del Mondo Rabat 2023 | Valerio Palmucci si qualifica per la fase finale dello skeet Out tutti gli altri italiani

(Di domenica 15 gennaio 2023) A, dove è in corso di svolgimento la prima tappa delladeldi, si sono concluse le qualifiche delle gare individuali maschili e femminili di. Ecco come sono andate le cose al termine dei 125 piattelli eliminatori.maschileL’Italia piazzaalladel concorso individuale. L’azzurro “la spunta” allo shoot off con il settimo punteggio complessivo (122/125, +1 +2 +4), all’interno di un’eliminatoria che ha premiato: l’egiziano Azmy Mehelba (124/125, +2), il greco Nikolaos Mavrommatis (124/125, +1), il britannico Ben Llewellin (123/125), il danese Emil Kjelgaard Petersen (122/125, +8), il kuwaitiano Mohammad Aldaihani ...

OA Sport

Tiro a volo, Coppa del Mondo Rabat 2023: gli italiani risalgono nel secondo turno delle qualifiche dello skeet. Attardate le azzurre A Rabat, dove è in corso di svolgimento la prima tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo, si sono concluse le qualifiche delle gare individuali maschili e femminili di skeet. Ecco come sono an ...