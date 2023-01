Adnkronos

Mirabelli ©LaPresseCosì, come racconta 'Il Gazzettino', in tribuna, al terminematch, si sono scaldati gli animi: unavrebbe contestato pesantemente l'operato di Mirabilli. I due sarebbero ...UnTottenham colpisce con un calcio il portiere dell'Arsenal, Ramsdale, dopo il derby che i gunners vincono 2 - 0 sul campo degli Spurs. L'Arsenal si impone grazie all'autorete di Lloris (14 ) ... Tifoso del Tottenham colpisce con calcio portiere dell'Arsenal - Video Successivamente all'umiliante sconfitta per mano del Napoli, l'ex Juventus Mark iuliano interviene in difesa di Max Allegri: le parole ...Padova, il presidente chiede scusa dopo il litigio di Mirabelli con un tifoso allo Stadio Euganeo. La nota Il presidente del Padova, Alessandra Bianchi, con una nota ufficiale ha commentato quanto suc ...