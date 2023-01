The White Lotus | cos’è accaduto a Meghann Fahy sul set in Sicilia

(Di domenica 15 gennaio 2023) La seconda stagione di Theha puntato l’attenzione sulla, bellissima isola raggiunta da tutto il cast inclusa. L’attrice ha ricordato un momento esilarante avvenuto durante il soggiorno in Italia che riguarda un ristorante ed un cappello da chef. Theè una delle serie TV più amate da pubblico e critica. A dimostrarlo anche i Golden Globes 2023, che l’hanno rilanciata nella stagione dei premi appena iniziata. Eppure, di recente, un’attrice della seconda stagione ha raccontato un simpatico aneddoto da dietro le quinte. The. Crediti: Courtesy of Sky – VelvetMagMentre la prima stagione ha scelto come ambientazione un resort di lusso alle Hawaii presentando un primo gruppo di ...

Micromega

Commenta per primo Si chiama Simona Tabasco ed è la 28enne attrice napoletana protagonista della serie 'Lotus '. 'E una donna che immagina di dominare gli uomini per farne quello che vuole - racconta l'attrice rispetto al suo personaggio in un'intervista rilasciata a iodonna.it - . I miei ...Nell'ultima puntata diLotus 2 è già stata rivelata la location dove verrà ambientata la terza stagione Questa è la teoria che sta facendo il giro del web in questi giorni. La seconda annata dello show HBO ideato ... The White Lotus: la miserabile vita dei ricchi e di chi ai ricchi si vende Lo show The Last of Us esce a mezzanotte oppure no Scopriamo l'orario e la data uscita della serie televisiva.Le anticipazioni della famosa soap opera americana Beautiful riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 16 al 20 gennaio su Canale 5, Eric (John McCook) s ...