Terremoto Juve | anche la panchina di Allegri è in bilico I sostituti già pronti

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il pesante ko dellantus contro il Napoli ha fatto tornare in auge #Out, hashtag che sta spopolando su Twitter e Facebook per arrivare all'allontanamento di Massimilianodallabianconera. Ma negli scorsi mesi la posizione dell'allenatore toscano è stata consolidata dall'input arrivato dalla proprietà nel pieno della tempesta che si è abbattuta sulla dirigenza della: “Massimilianorimane il punto di riferimento dell'area sportiva dellantus”. Le parole di John Elkann, hanno di fatto blindato il tecnico, che è considerato il responsabile di tutta la sfera calcistica della società. “Significa questo che il futuro di Massimilianosulladellantus è ...

Allegri resta il punto di riferimento scelto da Elkann dopo ilsocietario di fine ... Anche perché questo vorrebbe dire che laha più o meno centrato gli obiettivi rimasti, ovvero la ..., la fraseIl pesante ko della Juventus contro il Napoli ha fatto tornare in auge #AllegriOut, hashtag che sta spopolando su Twitter e Facebook per arrivare ...Tutti sotto esame, anche Massimiliano Allegri. In casa Juve la disfatta di Napoli è risultata alquanto indigesta, un'umiliazione inaspettata dopo le 8 vittorie consecutive che avevano rimesso in carre ...