Terremoto del ' 68 nella Valle del Belice | 55 anni dopo | una ferita ancora aperta

(Di domenica 15 gennaio 2023) Lo sciame sismico ebbe inizio nel pomeriggio del 14 gennaio, alle 13:28 provocando i primi gravi da Montevago, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale. La scossa delle 14:15 fu avvertita fino a Palermo, Trapani e Sciacca, quella delle 16:48 colpì anche Menfi, Partanna, Salemi, Santa Margherita di, Santa Ninfa. L'allora comandante dei carabinieri di Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa visitando i luoghi del sisma consigliò alla popolazione di trascorrere la notte fuori. Si salvarono cosi in tanti, quando la terra tremò, alle 2:33 e alle 3:01, e si sentì fino all’isola di Pantelleria, con effetti disastrosi. Dei ventuno paesi di tre province della sicilia occidentale colpiti metà vennero rasi al suolo. I morti furono trecento, i feriti un migliaio, i soccorsi tardivi. Non esistevala ...

La Repubblica

Ritrassero Meg come prepotente, supponente, ignoranteprotocollo reale , perche aveva commesso ... William, Carlo III e la principessa Anna: i primi impegni pubblici dopo ildi Spare ...E' il giornoricordo, delle commemorazioni, di una ferita mai rimarginata. E' il 55esimo anniversarioBelice, il sisma che ha stravolto la vita di migliaia di persone. Nella notte tra il 14 e il 15 gennaio un violentodi magnitudo 6.4 colpisce la Sicilia occidentale e, in ... Gibellina, due opere d'arte per ricordare il terremoto del Belice Dopo l’arresto dell’ultimo ricercato, sequestrati gli incassi dell’organizzazione. Archiviati i ritardi, ricostruzione al 98%. Ma nell’area del cratere perso il 13% dei residenti ...A 92 anni ha affrontato un processo per aver indebitamente percepito il contributo di autonoma sistemazione (Cas) dopo il terremoto del 2016, ma alla fine è stata assolta. Parliamo di un’anziana donna ...