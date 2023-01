Terremoti | il Belìce ricorda il sisma che nel ' 68 lo devastò

(Di domenica 15 gennaio 2023) Hanno preso il via ieri pomeriggio a Montevago le celebrazioni in ricordo del terremoto che nella notte tra il 14 e il 15 gennaio di 55 anni fala Valle del. Una ventina i centri che ...

Fanpage.it

Hanno preso il via ieri pomeriggio a Montevago le celebrazioni in ricordo del terremoto che nella notte tra il 14 e il 15 gennaio di 55 anni fa devastò la Valle del. Una ventina i centri che vennero coinvolti fra le province di Agrigento, Trapani e Palermo. I Comuni di Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Menfi Santa ...... per ricostruire, molto meno di altre parti d'Italia colpite dai. Eppure ancora oggi l'... Nel documentario ', il terremoto dimenticato dallo Stato' si torna sui luoghi del sisma e si ... Forte scossa di terremoto tra Napoli e Pozzuoli, sentita dalla ...