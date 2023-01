Ternana-Ascoli | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 15 gennaio 2023) Allo stadio Libero Liberati di Terni va in scena, delicato match fra due squadre apparse piuttosto in difficoltà nelle ultime uscite ed intenzionate ad uscire dal periodo no. Umbri e marchigiani, quindi, vanno a caccia di un successo che darebbe nuova linfa sia al morale che alla classifica, permettendo l’accesso alla zona playoff, e condannando i rivali di oggi ad inseguire. Il fischio d’inizio all’incontro, valevole per la 20esima giornata del campionato diB, è in programma alle ore 16:15 di questo pomeriggio. Il momento delle due squadre Dopo le 5 vittorie consecutive ottenute a cavallo fra settembre e ottobre con le quali si erano lasciati alle spalle un avvio balbettante, i padroni di casa avevano probabilmente iniziato a sognare un campionato di vertice, con una posizione stabile fra le prime 8. Le 5 ...