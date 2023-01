Tennis | Filippo Volandri | “L’Italia può tornare a vincere uno Slam”

(Di domenica 15 gennaio 2023) In vista dell’inizio degli Australian Open 2023 (si comincerà domani e si proseguirà fino a domenica 29 gennaio), primodella stagione,è stato intervistato dal Corriere dello Sport. Il capitano di Coppa Davis ha trattato vari argomenti interessanti, qui di seguito le sue parole. “Stiamo vivendo un momento eccezionale, sono molto soddisfatto per ciò che il movimento sta esprimendo a livello alto e nelle retrovie, con tanti giovani in rampa di lancio – ha dichiaratosul momento generale del Bel Paese -.puòuno? Si, Berrettini e Sinner hanno già dimostrato di poter arrivare in fondo ai grandi tornei e Musetti sta crescendo a vista d’occhio”. L’exta livornese ha poi ...

