(Di domenica 15 gennaio 2023) Gli Australian2023 si avvicinano sempre di più (si inizierà questa notte alle 1:00 italiane) e manca dunque sempre meno all’esordio di Matteo. Sul cemento di Melbourne la testa di serie numero 13 avrà un debutto tutt’altro che facileil britannico(n.49 del ranking ma ex numero 3 al mondo) e dovrà dunque giocare fin da subito con grande determinazione per poter proseguire il suo cammino. A due giorni di distanza da questo importante match, ha parlato in conferenza stampa proprio, che ha voluto innanzitutto fare un’analisi veloce sui precedenti della scorsa stagioneil numero 1 d’Italia: “L’indegli USè statoequilibrato (vinto dall’azzurro per 6-4 6-4 ...

OA Sport

... Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego , mentre martedì sarà la volta di Fabio Fognini, Mattia Bellucci e Matteo Berrettini, che dovrà vedersela con l'ex n.1 al mondoMurray. Nel tabellone femminile, ...... i Fantastici Quattro, o per meglio dire, i Fab Four: Novak Djokovic, Roger Federer,Murray, Rafael Nadal , in rigoroso ordine alfabetico. Hanno riscritto la storia del, costruito miti e ... Tennis, Andy Murray: "Sto molto meglio fisicamente rispetto agli US Open, contro Berrettini posso giocarmela" Andy Murray vuol dire passione. Per la competizione, per il tennis, per i valori alti dello sport. Lo scozzese, rientrato in Top 50, ha ammesso ...Quello tra Matteo Berrettini e Andy Murray potrebbe essere potenzialmente uno dei match di primo turno più interessanti della prossima edizione degli Australian Open. I due si sono affrontati quattro ...