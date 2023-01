Tare | ' Lazio in Champions? Quale miracolo | è il nostro obiettivo' Sarri | ' Altri sono più attrezzati'

Fantacalcio ®

Botta e risposta. Ma che all'interno dellacapiti chee Sarri abbiano punti di vista diversi non è una novità. In passato al centro dei confronti fra i due c'erano i singoli giocatori: l'esempio più lampante è rappresentato da ...Dichiarazioni interessanti anche da parte del diesse della, Ighli, ribadendo che si sta lavorando con l'entourage di Milinkovic - Savic per trovare un accordo per il rinnovo del ... Lazio, Tare: "Milinkovic-Savic Un mese fa abbiamo incontrato gli agenti" Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Lazio contro il Sassuolo. Di seguito, le dichirazioni riportate da TMW. Immobile Ha chiesto il cambio alla prima ...La Lazio batte 2-0 in trasferta il Sassuolo e riprende la corsa verso la Champions League. Prima della partita il direttore sportivo Igli Tare ha definito non miracolosa una eventuale qualificazione..