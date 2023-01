Tardelli sullo scudetto | «Discorso già chiuso»

(Di domenica 15 gennaio 2023) Le parole di Marco, ex giocatore della Juventus, sulla corsadopo il 5-1 del Napoli. I dettagli Marcoha parlato della corsaa 90° minuto. L’ex Juventus ha commentato la marcia del Napoli di Spalletti. PAROLE – «Credo che il Napoli ha qualcosa di positivo che Spalletti è riuscito a dargli. Giocano tutti bene, corrono e si divertono molto. Credo che il campionato sia. La Juventus? La difesa dei bianconeri è totalmente sparita. Chiesa è forte in avanti ma uno così deve aiutare la squadra. Non gli da colpe ma devi capire entrambe le fasi anche da attaccante». L'articolo proviene da Calcio News 24.

