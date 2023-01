Taranto | la nuova emergenza è il benzene L’Arpa ad Acciaierie d’Italia | “Intervenire subito per ridurre le emissioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 gennaio 2023) Si chiama “” laambientale a. Una sostanza nociva al punto da essere classificata come cancerogeno certo dall’uomo e che in questi anni l’ex Ilva avrebbe emesso in quantità sempre crescenti. A documentarlo è stataPuglia, l’agenzia di protezione ambientale pugliese, che nei giorni scorsi ha inviato un ultimatum ad, la società che gestisce la fabbrica tarantina, ordinando di adottare “tutti i possibili interventi correttivi di riduzione delledi”. La missiva, firmata dal direttore generale Vito Bruno, dal direttore scientifico Vincenzo Campanaro e dal direttore del dipartimento diVittorio Esposito, ha tra i destinatari anche i ...