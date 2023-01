Szczesny eroe della squadra | ecco cos’ha fatto | nessuno ci era mai riuscito

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 15 gennaio 2023)è decisamente l’. La ripresaJuve è stata affidata totalmente alle sue mani, e i risultati sono arrivati.si è distinto per via delle sue magiche parate. I suoi interventi si sono resi miracolosi in molteplici occasioni. Si è parlato tantosua performance ai Mondiali in Qatar. Che per quanto non sia valsa alcun titolo gli ha comunque reso un grande onore. La PresseA lui così come a tutta laovviamente. Il rigore parato a Lionel Messi è solamente uno dei tanti esempi che si potrebbero fare a suo favore. Anche con il club la situazione è pressoché identica. Il polacco è l’anima. Di fatti è proprio da lui che dipendono tante delle soddisfazioni che i ...