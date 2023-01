Supermagic 2023 | a Roma si torna a sognare ad occhi aperti con uno spettacolo ancora più magico

Leggi su funweek

(Di domenica 15 gennaio 2023)il migliored’illusionismoINCANTESIMI, la 19ª edizione del varietàpiù grande d’Europa. Un evento teatrale unico che approda al TEATRO BRANCACCIO dal 2 al 12 febbraio. Il nuovo imperdibilecon i più grandi talenti e campioni internazionali di arte magica, prestigiatori, illusionisti, manipolatori e mentalisti, tra i più famosi al mondo insieme sullo stesso palco per farvi vivere un’indimenticabile esperienza. Unopiùdei precedenti per far entrare il pubblico in un mondo dove l’ordine naturale delle cose è stravolto, dove le certezze sono sospese, dove è possibile vivere il fantastico ead ...