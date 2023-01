Superlega | colpo Monza | espugna Civitanova ed è in zona playoff

La Gazzetta dello Sport

Per la Lube arriva la seconda sconfitta consecutiva ine in casa i biancorossi non vincono dal 21 dicembre nel recupero contro Siena, in mezzo anche l'eliminazione da parte di Milano dalle ...- Pallavolo, Valsa Group in campo di nuovo indomani alle 18 a Milano dopo la parentesi di Coppa Cev. La squadra di Andrea Giani cerca unper difendere la seconda posizione in ... Superlega: Taranto, grande colpo salvezza. Verona senza scampo La squadra di Di Pinto perde subito il suo bomber Stefani per infortunio, ma nonostante questo travolge i veneti e allontana l’ultimo posto ...Taranto batte Verona nella partita valevole per la quarta giornata di ritorno della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile ...