Superlega 2022 2023 | Perugia inarrestabile | Padova sconfitto in tre set Bene anche Milano

(Di domenica 15 gennaio 2023) Nessuno può fermare la Sir Safety Susa. I Block Devils vincono in tre set la sfida casalinga contro la Pallavolovalida per la quarta giornata di ritorno della regular season didi volley maschile, conquistando così la 27esima vittoria consecutiva tra competizioni internazionali e nazionali. I ragazzi di Anastasi continuano a dominare la classifica a quota 45 punti. Nel primo set gli ospiti sono avanti dal 3-4 al 17-17, e dal 20-20riesce ad imporsi chiudendo sul 25-22. Dopo un inizio di secondo set equilibrato, i Block Devils rimangono sempre avanti dal 13-12 fino al 25-21, e nel terzo parziale non c'è stata storia con i padroni di casa sempre in vantaggio dal 3-2 al 25-21.