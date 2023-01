SuperG a St Anton | festa Gut e tris azzurro | Brignone 2ª davanti a Bassino e Curtoni

Sky Sport

L'Italia delle donne va sempre veloce. Dopo il successo nella gara di ieri, Federica Brignone è di nuovo sul podio: seconda neldi St., a soli 15 centesimi da Lara Gut. E poi ci sono altre due italiane: Marta Bassino (a 19/100) e Elena Curtoni, quarta a 52/100. La gara Gara completa, a differenza di ieri quando ..., la classifica: tutto aperto . Le parole di Federica Brignone ., St.: trionfa Gut - Behrami. Grande Italia, ma a trionfare è stata la svizzera Gut - Behrami , che ha ... Sci, Coppa del mondo: Brignone vince il SuperG di St. Anton, caduta per Goggia Italdonne da applausi nel secondo supergigante femminile di Coppa del mondo sulla “Karl Schranz” di St. Anton. La pista austriaca ha incoronato la ticinese Lara Gut-Behrami – al 36esimo trionfo in Cop ...A Sankt Anton, Lara Gut-Behrami ha preceduto tre italiane nel secondo superG in cartellone nella località austriaca. La ticinese, che conquista il successo numero 36 in carriera, ha preceduto Federica ...