Pianeta Milan

... oggi sidi un possibile rientro a metà febbraio per la gara di Champions col Tottenham, ma ...- Potrebbe salire invece su un aereo privato per raggiungere i compagni a Riyad per ladi ...... Zlatan Ibrahimovic Sulla Gazzetta dello Sport sidi Ibrahimovic. La testa è già a Riyad, allaitaliana contesa fra le due milanesi. Milan e Inter saranno impegnate rispettivamente ... Supercoppa, parla Adani: “L’Inter ha qualcosa in più” | VIDEO Milan, Pioli: “Recuperati Origi e Kjaer”. Che cosa ha letto negli occhi dei suoi giocatori “Da una mia esigenza, faccio fatica ad aspettare il giorno dopo quando c’è qualcosa che non va In vista dell ...Arrivano novità fondamentali sul rinnovo di Rafael Leao col Milan. A riportare le ultime è Claudio Raimondi a Sportmediaset… Un periodaccio in casa Milan! La sconfitta contro il Torino, nonostante la ...