Supercoppa italiana | il Milan arriva a Riyadh | ecco il video

Milan News

... costata al Milan altri due punti di distacco rispetto al Napoli capolista, la squadra di Stefano Pioli è arrivata a Riyad , in Arabia Saudita, dove mercoledì si giocherà la...E infatti, ben 150 paesi del mondo trasmetteranno la partita che si giocherà in Arabia Saudita, a Riyadh, proprio dove pochi giorni dopo Inter e Milan si giocheranno la. Dallo ... Prestazione inaccettabile. Qualcosa si è rotto. Supercoppa di vitale importanza Archiviata la pratica Verona, per l'Inter è ora tempo di pensare alla Supercoppa Italiana. Sull'aereo per l'Arabia Saudita ci sarà anche Romelu Lukaku, lasciato a riposo contro il Verona per permetter ...Real Madrid-Barcellona senza copertura tv. Si potrà seguire in 150 paesi, dall'Uzbekistan allo Zambia: non in Italia. La Supercoppa spagnola al buio ...