Supercoppa di Spagna | Real Madrid-Barcellona LIVE

Ci saranno tutti sull'aereo che porterà l'Inter a Riad per la Supercoppa italiana contro il Milan di mercoledì. Dopo l'allenamento mattutino l'Inter si imbarcherà per l'Arabia Saudita a pieno regime.Questa sera si assegnerà il primo trofeo stagionale in Spagna, la Supercoppa, che vedrà affrontarsi il Real Madrid e il Barcellona a Riyadh, in Arabia Saudita. Tanta attesa per il secondo Clasico dell ...