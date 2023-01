Supercoppa di Spagn | trionfo Barcellona | Real Madrid schiantato 3-1

Leggi su calcionews24

(Di domenica 15 gennaio 2023) Ilha ottenuto il primo trofeo stagionale nella finale didia contro ilIl, nella finale didia giocata a Riad, ha appena conquistato il suo primo trofeo stagionale. I blaugrana hanno infatti dominato contro ildi Carlo Ancelotti imponendosi per 3-1, un risultato che non lascia spazio a repliche. A sbloccare il match è stato Gavi al 33esimo. Nel recupero del primo tempo è invece arrivato il raddoppio firmato da Robert Lewandowski, prima del gol finale di Pedri. Nel finale Karim Benzema ha siglato un ormai inutile gol della bandiera. Un successo assoluto per Xavi che conquista così il suo primo trofeo da allenatore del ...