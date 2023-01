Supercoppa | 12 anni dopo è di nuovo Milan-Inter | cosa fanno oggi i giocatori di

(Di domenica 15 gennaio 2023) Dodicil'ultima volta,si sfideranno in finale diItaliana: eccodi allora

Eurosport IT

Fino a ieri, quando Gavi, 18pieni di classe, talento ed energia, con un gol e due assist ha ... Arabia Saudita, si è imposto 3 - 1 conquistando la sua 14ª, due in più due rivali. Dopo ...Un brutto colpo, che arriva cinquedopo il punto più alto della sua carriera: laItaliana vinta a Pechino con la Lazio (era il 2009) contro l'Inter di Josè Mourinho, Campione d'Italia. Supercoppa - Milan-Inter: data e orario, probabili formazioni ... Il Barcellona vince la Supercoppa di Spagna in una finale a senso unico contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti.I blaugrana travolgono i rivali di sempre nel segno di Gavi: gol e due assist per il canterano, che partecipa alle reti di Lewandowski e Pedri. Inutile ...