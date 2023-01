Sudtirol-Brescia | Serie B | probabili formazioni e diretta TV

(Di domenica 15 gennaio 2023) Questo pomeriggio alle 14, allo stadio Druso, ilospita ilnella gara valida per la 20esima giornata diB. Due squadre alla ricerca di punti per provare a mantenersi o riprendersi un posto in zona playoff, per via della classifica corta che si è sviluppata. Ecco dunque le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento del(Credit foto – pagina FacebookFC)Ilsi appresta a dare il benvenuto al 2023 magari con un risultato positivo davanti ai suoi tifosi. L’ultima volta infatti, lo scorso 26 Dicembre, i biancorossi sono entrati nella sosta senza avere il morale alle stelle, per via della sconfitta contro ...

