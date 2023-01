(Di domenica 15 gennaio 2023) AGI - Il ministro dell'Interno Matteofirmerà un provvedimento di prevenzione in merito "deidie Napoli per i prossimi due". Unoagli spostamenti in massa dei supporter delle due squadre più importanti e blasonate del Centrosud annunciato dallo stesso titolare del dicastero del Viminale a margine di un vertice in prefettura a Trieste. Oltre a questo, ha detto, "serve anche l'individuazione del singolo, provvedimenti come i Daspo, ma non potrò non fare a meno di considerare un provvedimento generale di ordine pubblico per quanto riguarda le due tifoserie". La decisione di Piantesodi era attesa dopo gli scontri avvenuti lo scorso 8 gennaio nell'area di servizio Badia al Pino Est, lungo il tratto aretino dell'Autosole tra ...

AGI - Agenzia Italia

Il ministro, al termine di un incontro del Comitato per la sicurezza a Trieste, ha però ... Le società ne sono consapevoli, mi auguro che ci sia una collaborazione sempre piùaffinché ...L'annunciataè arrivata con la firma del decreto del ministro dell'Interno, Matteo, che ha deciso per lo stop di due mesi alle trasferte dei supporter partenopei e giallorossi: per ... Stretta di Piantedosi: stop per due mesi alle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli ROMA - L'atteso provvedimento per i tifosi di Napoli e Roma dopo gli scontri sull'A1, è arrivato. Fino a metà marzo, i tifosi di Napoli e Roma non potranno assistere in Italia alle trasferte della pro ...Fino a metà marzo i tifosi di Napoli e Roma non potranno assistere in Italia alle trasferte della propria squadra. L’annunciata stretta è arrivata con la firma del decreto del ministro dell’Interno, M ...