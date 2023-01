(Di domenica 15 gennaio 2023) Bergamo. C’è ancheal Gewiss Stadium per Atalanta-Salernitana. Il co-owner è tornato a Bergamo a distanza di due mesi dalla precedente visita, in occasione di Atalanta-Inter del 13 novembre.prima della partita è sceso anche in campo insieme al presidente Antonio Percassi perre Rafael, proprio sotto la curva nord. Il capitano taglia infatti oggi il traguardo delle 250assolute con la maglia nerazzurra e nel prima partita è stato celebrato con una maglia speciale. ???? ??? pic.twitter.com/i97h1yvbgd — Atalanta B.C. (@Atalanta BC) January 15, 2023

Prima di ricominciare con gli allenamenti, il 28, è stato inserito un viaggio a Boston per parlare anche con l'altra anima della società, cioè chi detiene la maggioranza:che ...72 ore di chiarimento tra, Gasperini e la famiglia Percassi. L'Atalanta a Boston si gioca presente e futuro Ci siamo: oggi c'è la reunion dell'Atalanta Bergamasca Calcio. Famiglia Percassi, Gian Piero ... Stephen Pagliuca allo stadio: premia Toloi per le 250 presenze con l’Atalanta Premiato il capitano nerazzurro per il traguardo raggiunto lunedì a Bologna Rafael Tolói è stato premiato dal presidente Antonio Percassi e dal co-chiarman Stephen Pagliuca nel pregara di Atalanta-Sal ...Oggi i nerazzurri dovrebbero scendere in campo davanti agli occhi del patron Stephen Pagliuca, nuovamente in visita a Bergamo: il co-chairman - riferisce L'Eco di Bergamo - aveva presenziato anche nel ...