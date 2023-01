STATS – Cremonese-Monza | la rinascita di Caprari

(Di domenica 15 gennaio 2023) Finora non aveva convinto, ancora di più per un curriculum che prometteva un altro genere di prestazioni. Ieri, in, Gianlucaha finalmente dato mostra di quel che sapere fare e nel 2-3 a favore dei brianzoli ha messo a segno una doppietta. Si è meritato il 7 in pagella da La Gazzetta dello Sport: «Rientra sulla trequarti, è discusso ma trova gol e concretezza: quinta doppietta in Serie A».Cosa dicono i numeri circa la sua prestazione?è andato alla conclusione 4 volte: un rigore ben eseguito, un’altra rete, due tiri che non hanno centrato il bersaglio. Tutto è avvenuto in area di rigore, dove l’attaccante ha toccato il 10% dei suoi palloni, una percentuale non banale tenendo conto della presenza al centro di Petagna. Il grosso del lavorolo ha fatto sulla ...

