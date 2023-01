Sport | la giornata in diretta | tutti i risultati e le notizie di sabato 14 gennaio 2023

(Di domenica 15 gennaio 2023) Inizia un nuovo giorno ricco dida vivere assieme. Ecco allora di seguito il nostro riepilogo di, eventi edi oggi,14, con i link sempre aggiornati allefornite dalla nostra redazione con gli avvenimenti più importanti del giorno ingli. Un comodo contenitore che minuto dopo minuto vi consentirà di restare informati in modo puntuale su quanto succede nel mondo dello, in una cronologia dellaiva dalla mattina fino alla sera inoltrata. TENNIS WTA HOBART: ELISABETTA COCCIARETTO SCONFITTA IN FINALE AUSTRALIAN OPEN: BADOSA E TOMLJANOVIC DANNO FORFAIT VOLLEY A1 FEMMINILE, DERBY A NOVARA E CHIERI, PERUGIA ...

Sky Sport

Segna due reti di rapina, e diventa l'eroe diinsaccando in pieno recupero il gol del definitivo 3 - 2. Esce dal campo zoppicando, si spera non sia nulla di grave. Guidetti C. 7 Una spina ...Impresa nerazzurra, oronero all'ultimo respiro, alpiceleste a valanga: prove di campionato al Memorial Tinelli Secondadella fase a gironi al torneo organizzato dal Carrara ed è subito colpo ... Serie B, Grosso allunga: +6. De Rossi batte Inzaghi. Cheddira, tris a Buffon. Bene Ranieri E’ Trieste ad aggiudicarsi l’anticipo della quindicesima giornata della Serie A di basket. I friulani espugnano il Palaverde di Villorba (Treviso) battendo la Nutribullet per 69-88, centrando così la ...Nella terza giornata della Challenge Cup 2022-2023 di rugby le Zebre vengono sconfitte allo stadio Lanfranchi di Parma dagli inglesi dei Bristol Bears per 11-34. Gli ospiti conquistano anche il punto ...