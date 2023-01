Spinalbese smascherato da Tavassi | “Tu in ospedale vedevi il GF Vip? Tu sai cose…”

Leggi su biccy

(Di domenica 15 gennaio 2023) Per ben due settimane Antoninoè stato fuori dalla casa del GF, prima in una stanza d’e poi in una camera d’hotel per la quarantena necessaria per il rientro. In molti credono che l’ex di Belen Rodriguez in albergo avesse la tv e seguisse il reality con tutte le sue dinamiche (anche Giaele De Donà ha questo dubbio). Nella scorsa puntata del GFha fatto riferimento ad un dialogo in piscina tra Oriana e Luca, che però non è mai stato mostrato in nessuna delle puntate e che quindi Antonino non avrebbe dovuto conoscere. Per questo motivo Edoardoieri ha messo all’angolo il coinquilino:”C’è una cosa che non mi torna. O te hai visto qualcosa… ti sei contraddetto in puntata fratè. Mi hai fatto proprio riflettere. Hai detto ‘vi ho visti in ...