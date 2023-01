(Di domenica 15 gennaio 2023) Si chiama Mattia Villardita, ha ventinove anni e lavora come impiegato logistico portuale a Vado Ligure, in provincia di Savona. Ma quando si infila il costume e copre il suo volto con quella maschera che, da generazioni, incanta e fa sognare migliaia diin tutto il mondo, lui diventa. E, come il vero supereroe della Marvel, anche Mattia dedica tutto il proprio tempo libero a servizio del prossimo, specialmente deiche riempiono i reparti ospedalieri della sua città, ma anche di tutti gli altri ospedali d’Italia. “Inizialmente, quando cinque anni fa ho iniziato questa mia attività di volontariato puro – racconta a Luce! – andavo a trovare solo idell’di Savona e di Genova. Ma presto le chiamate hanno cominciato ad arrivare anche dal resto della Penisola e ad ...

Luce

Si chiama Mattia Villardita, ha ventinove anni e lavora come impiegato logistico portuale a Vado Ligure, in provincia di Savona. ...Alla fine losenza veli sarebbe stato portato in Questura per accertamenti, ma non sarebbe stato sottoposto a Tso. Spiderman, chi è l'Uomo Ragno in ospedale che fa sorridere 1500 bambini l'anno: "Nato per fare questo" - Luce Spider-Man 4 si farà Secondo alcuni rumor l'inizio delle riprese del cinecomic con Tom Holland potrebbe essere più vicina di quanto previsto.A sette anni, dal letto d'ospedale, guardava fuori dalla finestra sperando che da un momento all'altro comparisse Spider–Man a portarlo fuori di lì. Dopo più di venti anni e tanti altri ricoveri e ope ...