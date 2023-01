Spezia Zurkowski | nuovo centrocampista per Gotti

(Di domenica 15 gennaio 2023) Szymonè uncalciatore dello. Ilpolacco arriva in prestito gratuito con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni. Ad annunciare la notizia dell’acquisto è stata direttamente la squadra ligure sul proprio sito ufficiale. La trattativa proposta dalloha convinto subito la Fiorentina, che era in trattativa per il calciatore con l’Empoli, squadra che si era dimostrata molto interessata aanche in estate. L’obiettivo dellosarà quello di una salvezza più o meno tranquilla. Senza però dimenticare di programmare un pochino il futuro. Il mercato spezzino finora rispecchia, infatti, questo obiettivo: calciatori pronti a combattere subito per allontanare gli spettri di una possibile Serie B. Pronti però anche a ...

Gli ultimi in ordine di tempo sono le ufficialità dialloe del portiere Turk alla Sampdoria. Ecco tutti gli acquisti ufficiali della sessione di gennaio in Serie A fino a oggi ...(3 - 5 - 2) : Dragowski; Amian, Caldara, Nikolau; Holm, Ampadu, Bourabia, Bastoni, Reca; ... Zovko, Did, Moutinho, Hristov, Ferrer, Sala, Ekdal, Kiwior, Esposito,, Beck, Verde, Maldini, ... Le probabili formazioni di Torino-Spezia: Singo da valutare, Zurkowski dalla panchina TORINO - I ragazzi di Juric ospitano alle 15 all'Olimpico Grande Torino lo Spezia nella gara valida per la 18ª giornata del campionato di Serie A. Il Toro vuole tornare a vincere, dopo tre pareggi di ...Szymon Zurkowski è andato allo Spezia negli ultimi giorni. Ecco le parole del suo agente, Jaroslaw Kolakowski, a FirenzeViola: “Abbiamo scelto la squadra ligure sia per le sue caratteristiche che per ...