Spezia spietato con Nzola | Toro stanco dopo San Siro

LA NAZIONE

Gotti vince la sfida di Torino grazie al suo attaccante. Le scorie della Coppa Italia si fanno sentire: Juric incassa il ko dopo l'impresa di San Siro ...... su come gli stia andando, non cerca mai scuse anzi, sa essere perfinocon se stesso, ... dal giugno scorso nel giro della Nazionale, è appena passato in A allocome è giusto che sia, ... Un peccato non aver chiuso la partita con il terzo gol