Spezia | Gotti | 'Stiamo crescendo | avremmo dovuto avere ancora più punti'

(Di domenica 15 gennaio 2023) In conferenza stampa, Lucaha parlato della vittoria del suosul Torino. Ecco le parole "Dopo una partita così, la...

Sport Mediaset

Il successo sul campo del Torino, protagonista principale della settimana di Coppa Italia, regala a Lucauna soddisfazione che va oltre i tre punti, pur importanti: "La squadra ha una consapevolezza sempre maggiore dei suoi punti di forza, sa interpretare meglio i momenti all'interno dei 90' e ...vince la sfida di Torino grazie al suo attaccante. Le scorie della Coppa Italia si fanno sentire: Juric incassa il ko dopo l'impresa di San Siro ... SPEZIA, GOTTI: "LA SQUADRA PRENDE FORMA" - Sportmediaset Torino, 15 gen. – (Adnkronos) – Vittoria importante nella corsa salvezza per lo Spezia che si impone 1-0 in trasferta sul campo del Torino. La squadra di Gotti passa all’Olimpico grazie ad un calcio d ...Le dichiarazioni dell'allenatore degli ospiti al termine della sfida tra Torino e Spezia valida per il 18° turno ...