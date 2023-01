Spese obbligate | per le famiglie salgono al 60% del totale | Lo studio della Cgia

Agenzia ANSA

Ledelle famiglie italiane continuano ad aumentare. Secondo una stima dell'Ufficio studi della Cgia riferita al 2022, gli acquisti per gli alimentari/bevande, per i trasporti e per la ...- Ledelle famiglie venete continuano ad aumentare. Secondo una stima dell'Ufficio studi della riferita al 2021, gli acquisti per gli alimentari/bevande, per i trasporti e per la casa sono ... Cgia, per le famiglie spese obbligate sono il 60% del totale Le spese obbligate delle famiglie italiane continuano ad aumentare. Secondo una stima dell’Ufficio studi della Cgia riferita al 2022, gli acquisti per gli alimentari/bevande, per i trasporti e per la ...StampaNon si tratta più di scegliere tra balocchi e profumi, quelli sono altri tempi in cui due lussi erano troppi. Oggi, la scelta è tra generi di prima necessità, perché quelle bollette che continua ...