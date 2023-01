Sostegno leale di Forza Italia Tajani rassicura Meloni

(Di domenica 15 gennaio 2023) Il ministro degli Esteri assicura un" dial governo di centrodestra: "L'esecutivo deve rimanere in carica almeno per i prossimi cinque anni"

Adnkronos

"Più che positivi rapporti di amicizia legano il nostro leader a Giorgia Meloni e a Matteo Salvini" "Nessuno può mettere in dubbio ile determinato di Forza Italia al governo di centro - destra eletto liberamente dai cittadini italiani. Il Presidente Silvio Berlusconi, fondatore e padre politico del progetto che ha ...'Nessuno può mettere in dubbio ile determinato di Forza Italia al governo di centro - destra eletto liberamente dai cittadini italiani. Il Presidente Silvio Berlusconi, fondatore e padre politico del progetto che ha ... Governo, Tajani: "Sostegno leale di Forza Italia, avanti 5 anni" Tramite Tajani, Forza Italia ha confermato il proprio sostegno leale a FdI per i prossimi 5 anni di Governo Meloni."Nessuno può mettere in dubbio il sostegno, leale e determinato di Forza Italia al governo di centro-destra eletto liberamente dai cittadini italiani". Lo ...