Sonia Bruganelli torna a parlare della malattia della figlia Silvia

(Di domenica 15 gennaio 2023) Personaggi tv.ha rilasciato una lunga intervista a “Il Messaggero”. La moglie di Paolo Bonolis, 48 anni, tre figli, nota per essere anche opinionista al “Grande Fratello Vip” si è raccontata a 360°. L’imprenditrice ha dimostrato ancora una volta di avere un carattere fiero, battagliero. Non si sente però una provocatrice: «Non mi va di omologarmi. Non recito la solita partebrava donna perfettina e gne-gne. Da produttrice tv so che bisogna dare un valore aggiunto ai programmi, quindi da Signorini non faccio altro che assecondare la mia natura e dire quello che penso. Evitando il politicamente corretto». Leggi anche l’articolo —>in lacrime al “GF Vip 7”: cos’è successo Parlando dell’esperienza al “GF Vip” e al suo atteggiamento in ...

ilmessaggero.it

