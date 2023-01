Sonego-Borges stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 15 gennaio 2023) Lorenzose la vedrà contro Nunonel primo turno degli(cemento outdoor). Il piemontese ha iniziato la stagione con il doppio torneo ad Adelaide, dove in entrambi i casi non è riuscito a superare il match d’esordio. L’urna gli ha riservato il portoghese, al debutto ufficiale nel nuovo anno dopo degli ultimi mesi molto dispendiosi in cui si è definitivamente affermato a livello Challenger per poi levarsi più di qualche soddisfazione anche sul circuito maggiore. Si è presentato a Melbourne da numero 112 del mondo e sarà un osso duro per, dato come indiscusso favorito dalle quote dei bookmakers. Tra i due tennisti non ci sono scontri diretti da registrare. Per il torinese sarà indispensabile salire di livello contro un giocatore ostico e solido ...