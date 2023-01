(Di domenica 15 gennaio 2023) Momenti di serenità per la piccola, laarrivata a marzo dello scorso anno al Sandicon gravi ferite eta a camminare grazie alle cure ricevute. La piccola ha trascorso qualche giorno ainsieme alla nonna, l'unica sopravvissuta della sua famiglia sterminata nel corso di un attacco russo.continua a migliorare e oggi riesce anche a pattinare sul ghiaccio come dimostrano queste immagini. La nonna tempo fa aveva dichiarato: "La riporterò inappena possibile, dal suo popolo e dai suoi amici. Ma ci mancherà l'Italia. Qui, i volontari e i medici l'hanno". Ora queste immagini che mostrano la piccola sorridente.

Il Tempo

...GIOVANILIprati di San Vittore Olona, prima del gran finale seniores (uomini, donne), si sono esibiti i giovani, i talenti del futuro. La corsa donne U.18 è stata dominata dalla lombarda...RACCONTO SOCIAL - Tutto documentatosocial. La coppia ha soggiornato nell'esclusivissimo - già dal nome - One & Only Royal Mirage, ... Valentino Rossi e FrancescaNovello, il battesimo della ... Sofia sui pattini a Kiev, la bambina ucraina salvata al San Raffaele di Roma torna a sorridere Da noi a ruota libera, Elena Sofia Ricci smascherata dall'attore: "È una gran guascona" Ospite della puntata di oggi del talk di Francesca Fialdini è ...Sofia Goggia è caduta durante il superG di St. Anton, prova valida per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci alpino. La bergamasca si è presentata al cancelletto di partenza con la voglia di fare la dif ...